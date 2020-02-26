ABD'den İtalya ve Moğalistan'a gidecek vatandaşlarına "koronavirüs" uyarısı - Son Dakika
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ABD'den İtalya ve Moğalistan'a gidecek vatandaşlarına "koronavirüs" uyarısı

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü İtalya'ya seyahat ederken "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

ABD'den İtalya ve Moğalistan'a gidecek vatandaşlarına

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü İtalya'ya seyahat ederken "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın, seyahat edilirken "tedbir alınması gereken" yerler kategorisine alındığı duyuruldu.

Halihazırda İtalya'ya bileti olanların, "şimdilik" seyahatlerini iptal etmesine gerek duyulmadığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden, "kalabalıktan uzak durmaları, yetkililerden gelen talimatlara uymaları ve haberleri yakından takip etmeleri" istendi.

Bakanlıktan Moğolistan'a ilişkin yapılan açıklamada ise salgının bu ülkeye de sıçradığı belirtilerek, "seyahatinizi gözden geçirin" çağrısında bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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