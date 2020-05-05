ABD'den kabul alan Türk öğrenciler online derslere katılacak - Son Dakika

ABD'de eğitim görmek için kabul alan Türk öğrenciler, Covid-19 pandemisi süresince Türkiye'de kalırken, ABD'deki eğitimlerine İstanbul Aydın Üniversitesi 'Küresel Kampüs' imkanlarından faydalanarak, University of Arizona'nın online derslerine katılabilecek.

Arizona Üniversitesi (Tucson, Arizona, ABD) ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Covid-19 pandemisi sırasında öğrencilerin kendi ülkelerini terk etmeden ABD derecesi kazanmalarına yardımcı olmak için 'küresel bir kampüs' ortaklığına imza attı.

Seyahat kısıtlamaları, akademik takvimlerdeki gecikmeler ve vize zorlukları öğrenci hareketliliği üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, Arizona Üniversitesi (ABD) İstanbul Aydın Üniversitesi (IAU) ile birlikte Türkiye'deki öğrencilerine, IAU kampüsüne tam erişim ile tam ABD derecesi veya ABD transfer kredisi kazanmalarına izin vermek için esnek eğitim seçenekleri oluşturdu.

Arizona Üniversitesi Başkanı Robert C. Robbins, "Küresel Kampüs, Covid-19'un neden olduğu günümüzün hareketlilik zorluklarını çözmeye yardımcı olmakla kalmıyor, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinden dünyada erişilebilir kaliteli eğitimi karşılamada anlamlı ve uzun vadeli bir çaba" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, uluslararası eğitimde önder ve lider bir marka olan İAÜ olarak, ABD'nin en önemli üniversitelerinden biri ile geleceğe yönelik stratejik bir işbirliği yapmaktan memnun olduklarını söyledi.

Arizona'daki küresel işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Brent White, "Uluslararası eğitimde mevcut duruma neden olan olaylar, bilginin oluşması ve iletilmesi için fiziksel seyahatin gereksiz olduğu yeni bir dünyanın başlangıcını hızlandırdı. Neredeyse bir gecede, dersler çevrimiçi hale geldi ve uluslararası öğrenciler kendi ülkelerinde evde güvende kalırken eğitimlerine devam ediyor. Koşullar ne olursa olsun, dünyada ve Türkiye'deki öğrencilerden bir ABD diploması hayal edenlerin hayallerini pandemi şartlarından etkilenmeden bu hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Arizona Universitesi ile uzun yıllardır devam eden kapsamlı işbirliklerimiz bu antlaşma ile çok daha gelişmiş ve güçlenmiştir. Pandemi sebebiyle ABD'ye gidemeyen Arizona Üniversitesi öğrencilerine bu dönemde destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güçlü teknolojik altyapısı, zengin akademik ve kültürel yapısı ile IAU olarak tüm imkanlarımızı bu öğrencilerimize açıyoruz" dedi.

(İHA)