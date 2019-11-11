Son Dakika Haberleri: ABD'den kanlı olayların yaşandığı Irak'ta erken seçim çağrısı
Son Dakika Dünya ABD'den kanlı olayların yaşandığı Irak'ta erken seçim çağrısı

ABD'den kanlı olayların yaşandığı Irak'ta erken seçim çağrısı

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), iktidara yönelik protestoların arttığı Irak’ta erken seçim çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) de Bağdat’a tüm göstericilerin serbest bırakılmasını içeren bir dizi öneri sundu.

ABD'den kanlı olayların yaşandığı Irak'ta erken seçim çağrısı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), iktidara yönelik protestoların arttığı Irak'ta erken seçim çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) de Bağdat'a tüm göstericilerin serbest bırakılmasını içeren bir dizi öneri sundu.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinden ülkede gösterilere katılanlara şiddet uygulamaya son vermesi çağrısı yapıldı ve seçimi sisteminde vaat edilen reformların yerine getirilmesi ve erken seçim düzenlenmesi istendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:01 
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