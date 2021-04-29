ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu

29.04.2021 12:06

ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonuABD, (DHA)- ABD Gümrük ve Sınır Koruma (GBP), Hava ve Deniz Operasyonları (AMO) ve Sahil Güvenlik ekipleri, Karayipler bölgesinde önünü kestikleri uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneden 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu

ABD, (DHA)- ABD Gümrük ve Sınır Koruma (GBP), Hava ve Deniz Operasyonları (AMO) ve Sahil Güvenlik ekipleri, Karayipler bölgesinde önünü kestikleri uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneden 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

GBP, AMO ve ABD Sahil Güvenlik ekiplerince 8 Nisan'da düzenlenen ortak operasyonda durdurulan teknede 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun ortalama fiyatının 75 milyon dolar olduğu ifade edildi. GBP'den yapılan açıklamada, Kolombiya vatandaşı Arturo Gonzalez-Quinones, Freiman Yepes-Ospina ve Jose Alvaro Cordoba-Renteria adlı 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler, Porto Riko'da dağıtmak amacıyla büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla suçlanıyor.

ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu
ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu
ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu
ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu

Amerika Birleşik Devletleri, Sahil Güvenlik, Karayipler, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı         
11:44
Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak         
11:38
Bakan Koca Bakan Koca "Türkiye'de de görüldü" demişti! İşte ölümcül Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler         
11:19
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak         
09:47
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 12:48:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement