ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu

ABD, (DHA)- ABD Gümrük ve Sınır Koruma (GBP), Hava ve Deniz Operasyonları (AMO) ve Sahil Güvenlik ekipleri, Karayipler bölgesinde önünü kestikleri uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneden 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

GBP, AMO ve ABD Sahil Güvenlik ekiplerince 8 Nisan'da düzenlenen ortak operasyonda durdurulan teknede 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun ortalama fiyatının 75 milyon dolar olduğu ifade edildi. GBP'den yapılan açıklamada, Kolombiya vatandaşı Arturo Gonzalez-Quinones, Freiman Yepes-Ospina ve Jose Alvaro Cordoba-Renteria adlı 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler, Porto Riko'da dağıtmak amacıyla büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla suçlanıyor.