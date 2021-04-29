ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu
29.04.2021 12:06
ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonuABD, (DHA)- ABD Gümrük ve Sınır Koruma (GBP), Hava ve Deniz Operasyonları (AMO) ve Sahil Güvenlik ekipleri, Karayipler bölgesinde önünü kestikleri uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneden 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
ABD'den Karayipler'de uyuşturucu operasyonu
ABD, (DHA)- ABD Gümrük ve Sınır Koruma (GBP), Hava ve Deniz Operasyonları (AMO) ve Sahil Güvenlik ekipleri, Karayipler bölgesinde önünü kestikleri uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneden 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
GBP, AMO ve ABD Sahil Güvenlik ekiplerince 8 Nisan'da düzenlenen ortak operasyonda durdurulan teknede 2 bin 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun ortalama fiyatının 75 milyon dolar olduğu ifade edildi. GBP'den yapılan açıklamada, Kolombiya vatandaşı Arturo Gonzalez-Quinones, Freiman Yepes-Ospina ve Jose Alvaro Cordoba-Renteria adlı 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler, Porto Riko'da dağıtmak amacıyla büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla suçlanıyor.
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