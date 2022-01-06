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ABD'den, Kazakistan'da "sükunet" ve "anayasal kurumlara saygı" çağrısı - Son Dakika

ABD'den, Kazakistan'da "sükunet" ve "anayasal kurumlara saygı" çağrısı

06.01.2022 07:52

Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarını kınayan ve hem yetkililere hem de göstericilere sükunet çağrısı yapan ABD yönetimi, halkın anayasal kurumlara saygı duyup bu kurumları savunması gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price,"Tüm taraflara olağanüstü hale barışçıl bir çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Kazakistan'da yaşanan olayların arkasında ABD'nin olduğu iddialarının "çılgınca" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı bir açıklamayla Joe Biden yönetiminin Kazakistan'daki olayları yakından takip ettiğini belirtti.

ABD, Kazakistan'ı savaş alanına çeviren protestolarla ilgili 'sükunet' çağrısında bulundu

"OLAĞANÜSTÜ HALE BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM BULUN"

Price, açıklamasında, şiddet eylemlerini ve mülkiyete verilen zararları kınadıklarını kaydederek, "Hem yetkilileri hem de göstericileri sükunete davet ediyoruz. Tüm Kazakistan halkının anayasal kurumlara, insan haklarına, basın özgürlüğüne saygı duymasını ve bunları savunmasını istiyoruz. Ayrıca tüm taraflara olağanüstü hale barışçıl bir çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD, Kazakistan'ı savaş alanına çeviren protestolarla ilgili 'sükunet' çağrısında bulundu

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ ABD İDDİALARINI "ÇILGINCA" BULMUŞTU

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarını kınamış, olayların arkasında ABD'nin olduğu yönündeki iddiaların "çılgınca" olduğunu belirtmiş ve bunun Rusya'nın bir dezenformasyonu olduğunu savunmuştu.

ABD, Kazakistan'ı savaş alanına çeviren protestolarla ilgili 'sükunet' çağrısında bulundu

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Kazakistan, Jen Psaki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den, Kazakistan'da 'sükunet' ve 'anayasal kurumlara saygı' çağrısı - Son Dakika


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