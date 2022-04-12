ABD'den Kinahan örgütünün liderlerinin yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül - Son Dakika
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ABD'den Kinahan örgütünün liderlerinin yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül

12.04.2022 18:00
ABD'den Kinahan örgütünün liderlerinin yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül

ABD, İrlandalı suç örgütü Kinahan'ın liderlerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verecek kişilere 5 milyon dolar ödül vadetti.

ABD, İrlandalı suç örgütü Kinahan'ın liderlerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verecek kişilere 5 milyon dolar ödül vadetti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Kinahan örgütünün lideri Daniel Kinahan, babası Christopher Snr ve kardeşi Christopher Jnr dahil 7 kişi ve örgütle bağlantılı 3 şirketin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD'nin Dublin Büyükelçisi Claire Cronin de örgütün mali açıdan bozulmasına veya Daniel Kinahan, uyuşturucu kaçakçısı babası Christopher Snr ve sahte kimlikle Almanya'da yakalanan kardeşi Christopher Jnr'ın tutuklanmasına veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgiyi veren kişilere 5 milyon dolar verileceğini duyurdu.

Organize suç örgütlerin küresel istikrar ve demokrasiyi tehdit ettiğini kaydeden Cronin, Kinahan organize suç örgütünün cinayet, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti dahil dünya çapında "iğrenç suçlarla" suçlandığını belirtti.

Cronin, Biden yönetiminin bu kararla, bu tür organize suç örgütlerine karşı ABD'nin ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği, nerede olurlarsa olsunlar faaliyetlerine darbe vurmak ve liderlerini adalete teslim etmek için her türlü çabayı göstereceğine dair net bir mesaj göndermek istediğini söyledi.

İrlanda Polis Komiseri Drew Harris, bu kararların Kinahan çetesiyle mücadelede yalnızca "ilk aşama" olduğunu, çetenin geri kalan üyelerinin kaçabileceğini ancak "sonsuza kadar saklanamayacağını" ifade etti.

Kinahan çetesinin küresel faaliyetlerden tahminen 1 milyar avronun üzerinde gelir elde ettiğini söyleyen Harris, çeteye karşı Kuzey İrlanda, İspanya, Hollanda ve Avustralya kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptıklarını vurguladı.

İngiltere Ulusal Suç Dairesi'nden Matt Horne da Kinahan çetesinin İrlanda, İngiltere ve Avrupa'ya uluslararası kokain ve eroin sevkiyatları yaptığını, ayrıca ateşli silah kaçakçılığı ve kara para aklamaya da bulaştığını söyledi.

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Kaynak: AA

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