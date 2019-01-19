ABD'den Kolombiya'ya Başsağlığı

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ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı