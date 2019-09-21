Abd'den körfez'e askeri sevkiyat

"SUUDİ ARABİSTAN VE BAE YARDIM TALEBİNDE BULUNDU"
Toplantıda konuşan Esper, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını koruma sorumluluğu ve uluslararası kamuoyunun da küresel ekonomiyi ve uluslararası norm ve kuralları konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Suudi Arabistan, kritik altyapılarını korumaya yardımcı olmak için uluslararası destek talebinde bulundu. Ayrıca, BAE de yardım talebinde bulundu. Krallığın destek talebi üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, öncelikli olarak hava ve füze savunmasına odaklı olmak üzere savunma amaçlı ABD kuvvetlerinin bölgeye sevk edilmesine onay verdi. Aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın ve BAE'nin kendilerini savunma kabiliyetini geliştirmek için askeri teçhizat tedariğini hızlandırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"ABD, İRAN İLE ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİL"
Son olarak Esper, "Başkan'ın da belirttiği gibi ABD İran ile çatışma peşinde değil, Ancak, gerektiği takdirde tüm askeri seçeneklerimiz de mevcut" diyerek; İran yönetimine, yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini durdurup, barışçıl ve diplomatik bir yol izleme çağrısında bulundu.
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-Ortak basın toplantısından Esper'in konuşması