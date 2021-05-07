ABD'den korkutan açıklama: Çin'in roketi cumartesi günü Dünya'ya düşebilir

Çin'in geçtiğiniz haftalarda uzaya fırlatılan ve yörüngeye yerleşen 'Long March 5b' isimli roketi için kritik bir uyarı yapılmış, 21 tonluk roketin kontrolden çıktığı ve Dünya'ya inmesi planlanan alanların dışına düşebileceği açıklanmıştı.

DÜNYA'YA DÜŞECEK PARÇALARIN EN BÜYÜĞÜ 30 METRE UZUNLUKTA

ABD Uzay Komutanlığı, Long March 5B'nin enkazının takip edildiğini açıklayarak, en büyüğü 30 metre uzunluğundaki parçaların Dünya'ya düşeceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da, Cumartesi günü roket parçalarının Dünya'ya düşmesinin beklendiğini açıkladı.

"PASİFİK'E DE DÜŞEBİLİR" İDDİASI

The Guardian'da yer alan habere göre, Aerospace Corp ise, enkazın ABD şehirlerini geçtikten sonra Ekvator yakınlarındaki Pasifik'e düşebileceğini açıkladı. Söz konusu yörünge Yeni Zelanda'dan Kanada'nın Newfoundland bölgesine kadar geniş bir bölümü kapsıyor.

İSTANBUL DA RİSKLİ BÖLGELER ARASINDA

Harvard Üniversitesi'nde araştırma yürüten uzay bilimci Jonathan McDowell ise, roket parçalarının kuzey ve güney yarımkürede 41. enlemler arasına düşebileceğini söylemişti.

10 Mayıs'tan önce düşmesi beklenen ve 33 metre uzunluğunda olan roketin New York, Madrid, İstanbul, Pekin, Şili ve Yeni Zelanda için tehdit oluşturduğu belirtilmişti. Kontrolsüz bir biçimde yerleşim yerine düşmesi halinde onlarca kişinin hayatını kaybedebileceği ifade edilmişti.

"ÇOĞU YERYÜZÜNE DÜŞMEDEN YANIP YOK OLDU"

Uzay bilimci Jonathan McDowell, rokete ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Geçtiğimiz yıl uzaya yollanan Long March-5B roketinden büyük metal parçalar gökyüzünde uçuşmuş ve Fildişi Sahili'nde birçok bölgeye zarar vermişti. Çoğu yeryüzüne düşmeden yanıp yok oldu ama yeryüzüne düşen büyük metal parçalar da vardı. Kimse yara almadan kurtulmuştu. En son Mayıs 2020'de yine Çin tarafından fırlatılan bir roketin enkazı Fildişi Sahili'nde bulunan köylere düşmüştü."