ABD'den korkutan koronavirüs uyarısı! - Son Dakika

Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hiç kuşkusuz hayatın birçok alanını olumsuz etkiledi. Bu süreçte alınan tedbirler ve yapılan yüksek yüzdeli aşılamalar, dünyanın birçok yerinde salgınları nispeten kontrol altına aldı. Ancak bu konuda ABD hükümetinden önemli bir uyarı geldi.

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Önümüzdeki kış büyük koronavirüs dalgası kapıda

Biden yönetiminden koronavirüs salgınına yönelik önemli uyarılar geldi. Beyaz Saray yaptığı açıklama ile hem kendi ülkesini hem de dünyayı uyardı. Yetkililer, eğer gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki sonbahar ve kışın büyük koronavirüs dalgasına sahne olacağını belirtti.

Beyaz Saray COVID-19 müdahale koordinatörü Ashish Jha, tüm dünyada koronavirüs etkilerinin gözle görülür bir şekilde azaldığını ancak bunun rehavete yol açmaması gerektiğini söyledi. Öyle ki yeni varyantların gelmesinin neredeyse kesin olduğunu da sözlerine ekledi. Jha, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı.