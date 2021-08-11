ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs vakalarının yükseldiği ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının arttığı ülkelere seyahat uyarısını güncelledi. Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland, "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil edildi. BU ÜLKELERDE BULUNANLARIN ABD'YE GİRİŞİ YASAK ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor. ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 testi göstermeleri isteniyor.

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