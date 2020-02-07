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ABD'den koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar destek sözü
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Dünyanın geri kalanını da bizim bu taahhüdümüze katılmaya davet ediyoruz. Birlikte çalışarak giderek büyüyen bu tehdidi kontrol altına almak adına büyük etki yaratabiliriz," dedi
ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e ve virüsten etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduklarını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yardımın virüsün kontrol altına alınması ve virüsle mücadele edilmesi adına sağlanacağına işaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:56
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