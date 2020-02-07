ABD'den koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar destek sözü - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar destek sözü - Son Dakika Dünya

ABD'den koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar destek sözü

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Dünyanın geri kalanını da bizim bu taahhüdümüze katılmaya davet ediyoruz. Birlikte çalışarak giderek büyüyen bu tehdidi kontrol altına almak adına büyük etki yaratabiliriz," dedi

ABD'den koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar destek sözü, System.String[]

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e ve virüsten etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduklarını duyurdu.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yardımın virüsün kontrol altına alınması ve virüsle mücadele edilmesi adına sağlanacağına işaret etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de polisler kapı kapı dolaşıp koronavirüs kontrolü yapıyor
6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü Kongre'deki Demokratlar, Trump'ın sözde "Orta Doğu barış planını" reddetti Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 06:23:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar destek sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]