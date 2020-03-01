ABD'den Kovid-19 nedeniyle İran, İtalya ve Güney Kore'ye ek seyahat yasağı - Son Dakika
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ABD'den Kovid-19 nedeniyle İran, İtalya ve Güney Kore'ye ek seyahat yasağı

10 dakika önce

ABD'de Trump yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle İran, İtalya ve Güney Kore'ye yönelik ek seyahat yasakları getirdiğini duyurdu.

ABD'den Kovid-19 nedeniyle İran, İtalya ve Güney Kore'ye ek seyahat yasağı, System.String[]

ABD'de Trump yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle İran, İtalya ve Güney Kore'ye yönelik ek seyahat yasakları getirdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da sağlık yetkilileri ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın son 14 günde İran'a seyahat eden yabancı uyruklu vatandaşların ABD'ye girişini yasakladığını açıkladı.

Pence, İran vatandaşlarına zaten seyahat yasağı uyguladıklarını hatırlatarak, ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore ve İtalya'daki belli bölgelere yönelik seyahat uyarısını da en üst seviye olan 4'e çıkardıklarını belirtti.

İtalya ve Güney Kore devleti temsilcileri ile bu ülkelerden ABD'ye gelen kişilerin sağlık taraması konusunda temas halinde bulunduklarını belirten Pence, "Amerikalıları, İtalya ve Güney Kore'de özellikle belli bölgelere seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Pence, Amerika'da salgın riskinin düşük olduğunu savunarak, yine de ülke genelindeki sağlık yetkilileri ve ilgili taraflarla durumu yakından takip ettiklerini kaydetti.

Şubat ayı başında ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Amerika'da "kamu sağlığı acil durumu" ilan ederek, son 14 günde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildiğini ve yeni tip koronavirüs taşıma riski olan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, İtalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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