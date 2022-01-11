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ABD'den, Kovid-19 nedeniyle Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısı - Son Dakika

ABD'den, Kovid-19 nedeniyle Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısı

11.01.2022 02:00
ABD'den, Kovid-19 nedeniyle Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısı

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vatandaşlara, Kovid-19 vaka sayısının arttığı Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vatandaşlara, Kovid-19 vaka sayısının arttığı Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

CDC, Kovid-19 vakalarının arttığı ülkelere yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

Ülkenin kuzeydeki sınır komşusu Kanada'yı 4 kategorisindeki "yüksek riskli ülkeler" listesine ekleyen CDC, Kanada'ya seyahat edilmemesi yönünde uyarı yaptı.

ABD, Kasım 2021'de Kovid-19 aşısı yaptıranlar için Kanada ve Meksika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den, Kovid-19 nedeniyle Kanada'ya 'seyahat etmeyin' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den, Kovid-19 nedeniyle Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısı - Son Dakika
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