ABD'den Kripto Para Birimlerini Menkul Kıymetler Tanımından Ayıran Yasa Tasarısı

– ABD yetkilileri, kripto para birimlerinin ve diğer dijital varlıkların menkul kıymetler yasaları altında işlem görmemelerini öngören "Token Taxonomy Act" adlı yasa tasarısını yeniden hükümete sundu.

– ABD yetkilileri, kripto para birimlerinin ve diğer dijital varlıkların menkul kıymetler yasaları altında işlem görmemelerini öngören "Token Taxonomy Act" adlı yasa tasarısını yeniden hükümete sundu.



ABD Temsilciler Meclis Üyesi Warren Davidson ve Darren Soto'nun ilk kez 2018'de sunduğu yasa tasarısının onaylanması, kripto para birimleri işlemlerinin ve seçili kripto para birimleri ticaretinin kolaylaşması anlamına gelirken, Davidson tasarının girişimcilere "blockchain teknolojisi için en iyi yerin ABD olduğunu" gösteren "güçlü bir mesaj" verdiğini söyledi.



Söz konusu tasarıya yapılan değişiklikler kapsamında dijital para birimleri tanımının değişen teknolojiyi daha fazla içerdiği ve kullanıcının korunmasına yönelik önlemlerin artırıldığı belirtildi. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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