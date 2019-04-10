Son Dakika Haberleri: ABD'den Kripto Para Birimlerini Menkul Kıymetler Tanımından Ayıran Yasa Tasarısı

ABD'den Kripto Para Birimlerini Menkul Kıymetler Tanımından Ayıran Yasa Tasarısı

2 saat önce

– ABD yetkilileri, kripto para birimlerinin ve diğer dijital varlıkların menkul kıymetler yasaları altında işlem görmemelerini öngören "Token Taxonomy Act" adlı yasa tasarısını yeniden hükümete sundu.

ABD'den Kripto Para Birimlerini Menkul Kıymetler Tanımından Ayıran Yasa Tasarısı, System.String[]
– ABD yetkilileri, kripto para birimlerinin ve diğer dijital varlıkların menkul kıymetler yasaları altında işlem görmemelerini öngören "Token Taxonomy Act" adlı yasa tasarısını yeniden hükümete sundu.

ABD Temsilciler Meclis Üyesi Warren Davidson ve Darren Soto'nun ilk kez 2018'de sunduğu yasa tasarısının onaylanması, kripto para birimleri işlemlerinin ve seçili kripto para birimleri ticaretinin kolaylaşması anlamına gelirken, Davidson tasarının girişimcilere "blockchain teknolojisi için en iyi yerin ABD olduğunu" gösteren "güçlü bir mesaj" verdiğini söyledi.

Söz konusu tasarıya yapılan değişiklikler kapsamında dijital para birimleri tanımının değişen teknolojiyi daha fazla içerdiği ve kullanıcının korunmasına yönelik önlemlerin artırıldığı belirtildi. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:30 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı! İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:33:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Kripto Para Birimlerini Menkul Kıymetler Tanımından Ayıran Yasa Tasarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]