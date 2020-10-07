ABD'den kritik "Delta kasırgası" uyarısı
07.10.2020 15:49
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Delta Kasırgası'nın Meksika'ya ulaştığını ve ilerleyen zamanda ABD'ye yönelebileceği uyarısında bulundu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Delta Kasırgası'nın Meksika'ya ulaştığını ve ilerleyen zamanda ABD'ye yönelebileceği uyarısında bulundu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden kritik uyaır geldi. Kasırga merkezi, Delta Kasırgası'nın saatte 168 km hızla Meksika'nın Cancun bölgesine ulaştığını ve henüz Kategori 2 şiddetinde olduğunu belirtti. Merkez, "Delta, yaşamı tehdit eden bir fırtına dalgası ve Yucatan Yarımadası'nın kuzeydoğu kesimlerine kuvvetli rüzgarlar getiriyor" ifadelerini kullandı. Kasırga Merkezi, Delta'nın ABD'ye yönelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
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