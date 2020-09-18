ABD'den kritik iddia: Hizbullah Avrupa'ya amonyum nitrat yığdı - Son Dakika

ABD'den kritik iddia: Hizbullah Avrupa'ya amonyum nitrat yığdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyrut limanındaki faciayla gündeme gelen amonyum nitratla ilgili yaptığı açıklamada, "Hizbullah, Avrupa'nın pek çok ülkesine amonyum nitrat stokladı" ifade etti.

ABD'den kritik iddia: Hizbullah Avrupa'ya amonyum nitrat yığdı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyrut limanındaki faciayla gündeme gelen amonyum nitratla ilgili yaptığı açıklamada, "Hizbullah, Avrupa'nın pek çok ülkesine amonyum nitrat stokladı" ifade etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos ayında meydana gelen ve 180 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan amonyum nitratla patlamasıyla ilgili olaya ilişkin ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı terörle mücadele birimi koordinatörü Nathan Sales,Amerikan Yahudi Komitesi'nin ev sahipliği yaptığı Hizbullah'ı yasaklamaya çağıran sanal bir forumda yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın amonyum nitratın soğuk paketlerde saklandığını söyledi.

YUNANİSTAN, İSPANYA ve İTALYA'DA AMONYUM NİTRAT DEPOLARI VAR

Dışişleri Bakanlığı'nda Terörle Mücadele Yetkilisi olarak görev yapan Sales, Hizbullah'ın Avrupa'nın birçok ülkesinde amonyum nitrat depoladığını öne sürdü. Sales, geçmişte Belçika'dan Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve İsviçre'ye sevkiyatlar yapıldığını savundu. Sales açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "'Hizbullah neden Avrupa topraklarında amonyum nitrat depolasın? Cevap açık: Hizbullah veya Tahran'daki efendileri gerekli gördüklerinde terörist saldırılar düzenleyebilsin diye" ifadelerine yer verdi. Öte yandan ABD, 1997 yılından bu yana Hizbullah'ı terör örgütü olarak sınıflandırıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Amonyum Nitrat, Hizbullah, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'den kritik iddia: Hizbullah Avrupa'ya amonyum nitrat yığdı - Son Dakika Dünya

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