ABD'den Küba İçişleri Bakanlığına yaptırım

ABD yönetimi, "ciddi insan hakları ihlali" gerekçesiyle Küba İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez Casas'ı yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Küba İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez Casas'ın yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaptırım nedeni olarak "ciddi insan hakları ihlali" gerekçe gösterildi.

Kübalı muhalif Jose Daniel Ferrer'in Eylül 2019'da İçişleri Bakanlığının kontrolündeki bir hapishanede işkence gördüğü ve tecrit edildiği anımsatılan açıklamada, Ferrer'in hapishane hiçbir tıbbi hizmet almadığı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Küba rejiminin uzun bir insan hakları ihlali geçmişi olduğunu iddia etti.

Mnuchin, "ABD, Küba'daki ve dünyanın başka yerlerindeki vahim insan hakları durumunu ele almak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.