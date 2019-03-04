Son Dakika Haberleri: ABD'den Küba'ya Yeni Ticari Ambargo Kararı

ABD'den Küba'ya Yeni Ticari Ambargo Kararı

51 dakika önce

WASHINGTON ( AA) - ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Küba ile ticaret yapan yabancı şirketlere ABD'deki mahkemelerde dava açılmasına olanak sağladı.

ABD'den Küba'ya Yeni Ticari Ambargo Kararı, System.String[]
WASHINGTON ( AA) - ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Küba ile ticaret yapan yabancı şirketlere ABD'deki mahkemelerde dava açılmasına olanak sağladı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Küba'ya uygulanan 60 senelik ticaret ambargosunun daha da sıkılaştırılacağı belirtildi.

Yeni alınan karar sonrası ABD'nin halihazırda Küba'da yaptırım uyguladığı yaklaşık 200 şirket ve devlet kurumuyla iş yapan yabancı şirketlere ABD mahkemelerinde dava açılabilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan bu karar ABD'nin ulusal çıkarları bağlamında Küba'ya demokrasinin getirilmesi için dikkatli bir gözlem yapmamızı sağlayacak. Küba ile ticaret yapan kişi ve kuruluşları Küba diktatörlüğünün aracı olmamaları yönünde uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD-Küba ticaret ve ekonomik konseyi isimli sivil toplum kuruluşuna göre, alınan bu karar sonrası 20 ülkeden şirkete ABD'de dava açılabilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Küba, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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