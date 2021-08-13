ABD'den Kübalı yetkililere protestoculara şiddet uygulandığı gerekçesiyle yaptırım - Son Dakika

ABD yönetimi, Küba'da hükümet karşıtı gösterilere katılanlara şiddet uygulandığı gerekçesiyle Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 2 yetkili ile bir askeri birimi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan barışçıl, demokrasi yanlısı protestoları bastırma eylemleriyle bağlantılı olarak Kübalı yetkililer ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileri Romarico Vidal Sotomayor Garcia ile Pedro Orlando Martinez Fernandez'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığına bağlı "Tropas de Prevencion" adı verilen askeri birimin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.