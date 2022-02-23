ABD'den Kuzey Akım 2 projesine yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Kuzey Akım 2 projesine yaptırım

23.02.2022 23:02
ABD'den Kuzey Akım 2 projesine yaptırım

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini yapan firma ve yetkililerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini yapan firma ve yetkililerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

ABD'den Rusya'ya Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yer alan ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından bir yaptırım daha geldi. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermeye başlamasından bu yana ABD'nin güçlü ve birleşik bir yanıt vermek için müttefikleri ve ortakları ile yakın bir şekilde çalıştığını hatırlatarak, Almanya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarda öncü olduğunu aktardı.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 boru hattını durdurulmasına yönelik çabalarda Almanya ve ABD'nin yakından çalıştığını aktararak, "Dün, (Almanya-ABD) hükümetlerimiz arasındaki yakın istişarelerin ardından Almanya, boru hattının sertifikalandırılmasını durduracağını duyurdu. Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulanması yönünde talimat verdim. Bu adımlar, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak ilk yaptırım dilimimizin bir başka parçasıdır. Açıkça belirttiğim gibi, Rusya gerilimi tırmandırmaya devam ederse daha fazla adım atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemleriyle dünyayı Rus gazından ve diğer enerji türlerinden uzaklaşması için güçlü bir teşvik sağladığını belirterek, "Başbakan Scholz'a yakın ortaklığı ve Rusya'yı eylemlerinden sorumlu tutma konusundaki kararlılığı için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

SCHOLZ, KUZEY AKIM 2 KARARINI 22 ŞUBAT'TA AÇIKLAMIŞTI

Almanya Başbakanı Scholz 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin sertifikasyon sürecini askıya aldıklarını duyurmuş, "Kuzey Akım 2 boru hattının sertifikalandırılması ve bu sertifika olmadan boru hattının faaliyete geçmemesi için gerekli idari adımları attık" demişti.

(İHA)

ABD'den Kuzey Akım 2 projesine yaptırım
ABD'den Kuzey Akım 2 projesine yaptırım

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Kaynak: İHA

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