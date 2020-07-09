ABD'den, Kuzey Kore ile müzakerelerin sürdürülmesi vurgusu - Son Dakika

ABD'den, Kuzey Kore ile müzakerelerin sürdürülmesi vurgusu

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, iki ülke arasındaki müzakereleri sürdürme niyeti olmadığını açıklayan Kuzey Kore ile görüşmelere kaldığı yerden devam etmenin önemini vurguladı.

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, iki ülke arasındaki müzakereleri sürdürme niyeti olmadığını açıklayan Kuzey Kore ile görüşmelere kaldığı yerden devam etmenin önemini vurguladı.

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Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, üç günlük resmi ziyaret için Güney Kore'de bulunan Biegun'un, ülkenin yeni atanan ulusal güvenlik danışmanı Suh Hoon ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Biegun'un görüşmede, Washington ile Pyongyang arasındaki görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesinin önemine değindiği ve Seul ile yakın koordinasyonu sürdürmek konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun'un, ABD-Kuzey Kore diplomasisinin yeniden başlaması yönündeki çabalarından övgüyle bahseden Suh'un, Biegun'dan bu çabaları sürdürmesini istediği kaydedildi.

Yonhap ajansının haberine göre, kaynaklar, görüşmede, Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltmanın ve Kuzey Kore ile diplomaside girilen çıkmazdan çıkmanın yollarına odaklanıldığını belirtti.

ABD ve Güney Koreli yetkililerin, Koreler arası ilişkileri ilerletmenin yolları konusununda da görüş alışverişinde bulunduğu tahmini aktarıldı.

Öte yandan, Devlet Başkanlığı ofisinden bir yetkili, Biegun'un, daha önce herhangi bir planlama yapılmadığı için Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelmediğini ifade etti.

Biegun'un, öğleden sonra Japonya'ya hareket etmesi planlanıyor.

Biegun'dan "Kuzey Kore'yle müzakereye hazırız" mesajı

ABD'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yürütülmesinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, dün Güney Koreli mevkidaşı Lee Do-hoon ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Kim'in bu konularda benimle muhatap olacak yetkili birini ataması halinde biz müzakereye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Beigun, görüşmelerinin hedefinin kalıcı barışı sağlamak üzere Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması olması gerektiğini vurgulamıştı.

Kuzey Kore'den ret yanıtı

Öte yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Pyongyang yönetiminin ABD ile müzakerelere devam etmeyeceği belirtilmişti.

Washington yönetiminin güvenilir bir ara bulucu olma işlevini yitirdiği vurgulandığı açıklamada, "Bir kez daha açıkça söylüyoruz, ABD ile yüz yüze oturmaya niyetimiz yok." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choe Sun Hui, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Pyongyang yönetimine yönelik "düşmanca" politikaları bırakmadığı sürece, bu ülke ile nükleer müzakereleri sürdürme planlarının bulunmadığını belirtmiş ve "Önceki zirvede yapılmış olan anlaşmaları hiçe sayarak Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikaları sürdüren ABD ile görüşmek veya anlaşma yapmak mümkün mü?" ifadesini kullanmıştı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den, Kuzey Kore ile müzakerelerin sürdürülmesi vurgusu - Son Dakika
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