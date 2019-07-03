Son Dakika Haberleri: ABD'den Libya'da çıkan Amerikan silahlarına soruşturma
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ABD'den Libya'da çıkan Amerikan silahlarına soruşturma

15 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz.

ABD'den Libya'da çıkan Amerikan silahlarına soruşturma, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:52 
dışişleri bakanlığı, ABD, Ekonomi
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