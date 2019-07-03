ABD'den Libya'da çıkan Amerikan silahlarına soruşturma
15 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz.
ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:52
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