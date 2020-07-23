ABD'den, Libya'da "kapsayıcı ve adil" seçime destek açıklaması - Son Dakika

ABD, Libya'da kapsayıcı ve adil bir seçim süreci yürütülmesini destekleyeceğini yineledi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Richard Norland ve Maslahatgüzar Joshua Harris, "ABD'nin Libya'da, güvenilir, kapsayıcı, güvenli ve iyi hazırlanmış bir seçim sürecini desteklemeye bağlılığını yinelemek için" bu hafta bir dizi toplantı düzenledi.

Bu toplantılar kapsamında, Maslahatgüzar Harris, 20 Temmuz'da, "ABD'nin, bağımsız ve siyasi olmayan bir kurum olarak Ulusal Yüksek Seçim Komisyonuna desteğini vurgulamak için komisyonun başkanı Dr. İmad es-Sayih ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, seçim komisyonun, "Hayati sorumluluğu olan, Libyalıların liderlerini tamamen özgür biçimde seçmelerini sağlamaya bağlı kalmak için gerekli kaynaklara sahip ve muktedir olduğu" kaydedildi.

Büyükelçi Norland da 22 Temmuz'da, Uluslararası Seçim Sistemleri Vakfı'nın (IFES) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Daniel Rubinstein ile ABD'nin Libya'da finanse ettiği seçim programlarını tartışmak üzere yine videokonferans aracılığıyla görüştü.

Açıklamaya göre, Harris ayrıca, 22 Temmuz'da, IFES, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Ulusal Demokrasi Enstitüsü ve ABD Barolar Birliğinden ortaklarla, seçim kurumlarının teknik kapasitesini artıracak programları ele almak amacıyla da bir toplantı düzenledi.