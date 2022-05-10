ABD'den "Libya'da seçimleri engelleyenlere yaptırım uygulama" uyarısı - Son Dakika

ABD'nin, bölgedeki müttefikleri ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği yaparak Libya'da seçimleri engelleyenlere yaptırım uygulayacağı belirtildi.

Söz konusu açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığının bölge sözcüsü Samuel Warburg'un, yine ABD merkezli "El-Hurra" televizyonuna verdiği demeçte yer aldı.

Warburg, Libya'da siyasi sürecin işleyişine ve seçimlerin yapılmasına engel olanlara Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve onun uluslararası ortakları ile bölgedeki müttefikleri tarafından yaptırımlar uygulanacağını söyledi. ABD'li sözcü, bu yaptırımların mahiyetine ilişkin ise bilgi vermedi.

Ülkesinin stratejisinin, seçimini sandıktan yana yapan Libya halkını desteklemek üzerine kurulu olduğunu dile getiren Warburg, "Libya'da, ekonomik ve sosyal zorluklarla baş edecek, tek çatı altında birleşmiş bir hükümetin kurulmasının zamanı geldi." dedi.

Ülkede varlık gösteren iki hükümete ilişkin de değerlendirmede bulunan Warburg, ABD'nin bu konudaki stratejisinin, "çözüme ulaşmak için tüm taraflarla birlikte çalışmak" olduğunu kaydetti.

Warburg, ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland'ın bu bağlamda Libya'daki tüm taraflarla görüşmeler yaptığını ve Libyalı yetkilileri seçimlere gidilmesi konusunda teşvik ettiğini aktardı.

Libya'daki siyasi durum

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Bunun üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlamıştı. Dibeybe, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylüyor.