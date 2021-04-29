ABD'den Libya ile Sahel bölgesinin istikrarına katkısı nedeniyle Cezayir'e teşekkür - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya ile Sahel bölgesinde istikrarın sağlanmasına yaptığı katkılar dolayısıyla Cezayir yönetimine teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İki bakan, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldı ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanlarını konuştu.

"Blinken, Libya ile Sahel bölgesinde istikrarın artırılmasında Cezayir'in rolünü takdir ettiğini dile getirdi. Bakan ayrıca, Cezayir'in ekonomik ve enerji çeşitliliğini artırma çabalarını da takdirle karşıladıklarını belirtti." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi konusunda iki bakanın da mutabık olduğu kaydedildi.

Libya'daki çatışma sürecinde bu ülkede istikrarın sağlanabilmesi yönünde adımlar atan Cezayir yönetiminin, son olarak 7 yıldır kapalı olan Libya'nın başkenti Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlandığı bildirilmişti.