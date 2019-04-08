ABD'den Libya Kararı

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'daki Amerikan askerinin çekildiğini açıkladı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'daki Amerikan askerinin çekildiğini açıkladı. Mareşal Halife Hafter'in önderliğinde Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu ile ABD destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte ABD askerleri, güvenlik gerekçesiyle ülkeden çekildi. ABD Afrika Komutanlığı'nca (AFRICOM) yapılan açıklamada, "AFRICOM tarafından desteklenen ABD birlikleri, güvenlik koşullarının kötüleşmesiyle, geçici olarak Libya'nın dışına sevk edildi" denildi. Bölgedeki durumumun izlemeye ve gelişmelere bağlı olarak ABD'nin askeri varlığının sürdürülmesinin değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, birlikleri ülke dışına sevk etme kararının Libya'daki durumun giderek "daha karmaşık ve öngörülemez hal almasından" kaynaklandığının altı çizildi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı

CHP'li Vekil, İstanbul'daki Son Rakamları Paylaştı

MHP'li Vekilden, "AK Parti İstanbul'da Neden Kaybetti?" Sorusuna Çarpıcı Yanıt

Mansur Yavaş'ın Mazbatasını Ne Zaman Alacağı Belli Oldu