Son Dakika Haberleri: ABD'den Libya'nın Güneyine Hava Saldırısı

ABD'den Libya'nın Güneyine Hava Saldırısı

1 saat önce

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ABD'nin ülkenin güneyinde El-Kaide hedeflerini vurduğunu açıkladı.

ABD'den Libya'nın Güneyine Hava Saldırısı, System.String[]
Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ABD'nin ülkenin güneyinde El-Kaide hedeflerini vurduğunu açıkladı.

UMH Başkanlık Konseyi Sözcüsü Muhammed es-Sallak'ın yazılı açıklamasına göre, ABD güçleri UMH ile iş birliği yaparak Libya'nın güneyindeki Ubari kentinde El-Kaide hedeflerini bombaladı.

Sözcü Sallak, "UMH Başkanlık Konseyi ve ABD hükümetinin bu ortak çalışması, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Sayala'nın geçen hafta DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon toplantısındaki görüşmelerini takip etmiştir." ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin başka detay paylaşılmadı.

ABD, Libya'da daha önce de DEAŞ ve El-Kaide hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlemişti.

Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinin 8. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Libya, silahlı grupların iktidar için mücadelesine sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler himayesinde 2015'te varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca kurulan UMH Başkanlık Konseyi, uluslararası meşruiyete sahip olmasına rağmen ülke genelinde otoritesini tesis etmekte zorlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Güncel
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