ABD'den Los Angeles FC, Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor
13.03.2021 13:24
Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Fernando Muslera'ya ABD'den Los Angeles FC talip oldu. Galatasaray'ın teklifini bekleyen Uruguaylı kaleci için sarı-kırmızılı yönetim sezon sonunu işaret etti. İç transfer görüşmelerini yürüten Albayrak, "Futbolcuların sözleşmelerindeki maaşlarda indirim veya uzatma konusu gibi muhabbetler sezon sonunda. Biz, hocamızla birlikte lig şampiyonluğuna konsantre olduk" dedi.
Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında eldiven Fernando Muslera geliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Muslera'ya ABD'den Los Angeles FC talip oldu.
"ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA SÖZLEŞME"
MLS Ligi'nde yeni sezonun Nisan'da başlayacak olması nedeniyle LA ekibi, Uruguaylı eldivenden cevap bekliyor. Muslera da sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon için nasıl bir sözleşme önereceğini öğrenmek istedi. Yönetim, Nando'ya "Önce şampiyonluk sonra sözleşme" yanıtı verip Mayıs sonunu işaret etti.
"LİG ŞAMPİYONLUĞUNA ODAKLANDIK"
İç transfer konusunda görüşmelerin merkezinde yer alan yönetici Abdurrahim Albayrak da "Lig şampiyonluğuna odaklandık" dedi. Albayrak, "Futbolcuların sözleşmelerindeki maaşlarda indirim veya uzatma konusu gibi muhabbetler sezon sonunda. Biz, hocamızla birlikte lig şampiyonluğuna konsantre olduk" diye konuştu.
(SÖZCÜ)
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