Son Dakika Haberleri: ABD'den Lübnan Ordusuna Silah Yardımı

ABD'den Lübnan Ordusuna Silah Yardımı

6 saat önce

ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna lazer güdümlü roket hibe etti.

ABD'den Lübnan Ordusuna Silah Yardımı, System.String[]
ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna lazer güdümlü roket hibe etti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin Gelişmiş Hassas İsabet Silah Sistemi (Advanced Precision Kill Weapon System/APKWS) lazer güdümlü roketlerini Lübnan ordusuna teslim ettiği belirtildi.

Lübnan'a yapılan roket yardımının 16 milyon dolar değerinde olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu lazer güdümlü roketlerin daha önce Lübnan'a teslim edilen A-29 Süper Tucano saldırı uçağı için önem arz ettiği kaydedildi.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005 yılından bu yana Lübnan'a yaptığı yardımların 2 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:04 Kaynak: AA

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