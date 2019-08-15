Son Dakika Haberleri: ABD'den Lübnan ordusuna zırhlı araç yardımı
Son Dakika Güncel Haber

ABD'den Lübnan ordusuna zırhlı araç yardımı

51 dakika önce

ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti.

ABD'den Lübnan ordusuna zırhlı araç yardımı, System.String[]
ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetimi tarafından Lübnan'a tahsis edilen askeri yardım paketi çerçevesinde 150 adet "Humvee" tipi zırhlı askeri aracın ABD'den teslim alındığı belirtildi.
Askeri araçların dün itibarıyla Beyrut Limanı'ndan Lübnan ordusundaki lojistik birimlerce teslim alındığına işaret edilen açıklamada daha fazla bilgi verilmedi.
ABD, yıllardan beri askeri desteklerini sürdürdüğü Lübnan ordusuna son olarak nisan ayında 6 insansız hava aracı (İHA) hibe etmişti.
Teknik özelliklerine dair bilgi verilmeyen söz konusu İHA'ların 11 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.
ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005'ten bu yana Lübnan'a 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı ifade ediliyor.
Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında da ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Beyrut Limanı, Washington, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var
Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 16:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Lübnan ordusuna zırhlı araç yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]