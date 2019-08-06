Son Dakika Haberleri: ABD'den Maduro mesajı: Venezuela ile ticaret yapan herkese yaptırım kapıda
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ABD'den Maduro mesajı: Venezuela ile ticaret yapan herkese yaptırım kapıda

1 saat önce

Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıklarının dondurulmasının ardından konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un Nicolas Maduro hükümetini destekleyecek tüm taraflara Venezuela'ya uygulanan yaptırımların aynısını uygulayabileceğini kaydetti

ABD'den Maduro mesajı: Venezuela ile ticaret yapan herkese yaptırım kapıda, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'nın tüm mal varlığını dondurma kararının ardından bu ülkeyle ticaret yapacak üçüncü ülkelere de gözdağı verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton salı günü yaptığı açıklamada, Washington'un Nicolas Maduro hükümetini destekleyecek tüm taraflara Venezuela'ya uygulanan yaptırımların aynısını uygulayabileceğini kaydetti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:09 
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