ABD'den Maduro mesajı: Venezuela ile ticaret yapan herkese yaptırım kapıda
1 saat önce
Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıklarının dondurulmasının ardından konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un Nicolas Maduro hükümetini destekleyecek tüm taraflara Venezuela'ya uygulanan yaptırımların aynısını uygulayabileceğini kaydetti
Amerika Birleşik Devletleri
, Venezuela
'nın tüm mal varlığını dondurma kararının ardından bu ülkeyle ticaret yapacak üçüncü ülkelere de gözdağı verdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
salı günü yaptığı açıklamada, Washington
'un Nicolas Maduro
hükümetini destekleyecek tüm taraflara Venezuela'ya uygulanan yaptırımların aynısını uygulayabileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:09
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