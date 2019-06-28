Son Dakika Haberleri: ABD'den Maduro'nun oğluna yaptırım
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ABD'den Maduro'nun oğluna yaptırım

4 dakika önce

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'yı yaptırım listesine aldı.

ABD'den Maduro'nun oğluna yaptırım, System.String[]
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'yı yaptırım listesine aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:33 
Ekonomi
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