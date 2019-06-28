ABD'den Maduro'nun oğluna yaptırım
4 dakika önce
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'yı yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'yı yaptırım listesine aldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:33
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