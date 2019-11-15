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ABD'den Meksika'ya 'paralel devlet' uyarısı
6 saat önce
Meksika'da uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan şiddet olayları halkın hükümete olan güvenini sarsarken, Amerika Birleşik Devletleri'nden 'paralel devlet' uyarısı yapıldı.
Meksika'da uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan şiddet olayları halkın hükümete olan güvenini sarsarken, Amerika Birleşik Devletleri'nden 'paralel devlet' uyarısı yapıldı.
El Universal gazetesinin yaptığı ankete göre, ağustos ayında Meksikalıların yüzde 68,7'si Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u desteklerken bu oran kasım ayında yüzde 10 azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:46
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