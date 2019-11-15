Son Dakika Haberleri: ABD'den Meksika'ya 'paralel devlet' uyarısı
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ABD'den Meksika'ya 'paralel devlet' uyarısı

6 saat önce

Meksika'da uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan şiddet olayları halkın hükümete olan güvenini sarsarken, Amerika Birleşik Devletleri'nden 'paralel devlet' uyarısı yapıldı.

ABD'den Meksika'ya 'paralel devlet' uyarısı, System.String[]

Meksika'da uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan şiddet olayları halkın hükümete olan güvenini sarsarken, Amerika Birleşik Devletleri'nden 'paralel devlet' uyarısı yapıldı.


El Universal gazetesinin yaptığı ankete göre, ağustos ayında Meksikalıların yüzde 68,7'si Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u desteklerken bu oran kasım ayında yüzde 10 azaldı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:46 
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