ABD'den Myanmar'da darbeye öncülük eden 10 isme yaptırım - Son Dakika

ABD'den Myanmar'da darbeye öncülük eden 10 isme yaptırım

11.02.2021 22:33
ABD'den Myanmar'da darbeye öncülük eden 10 isme yaptırım, System.String[]

ABD yönetimi, Myanmar'da askeri darbeye öncülük eden darbeci generalleri ve diğer yetkilileri, yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD yönetimi, Myanmar'da askeri darbeye öncülük eden darbeci generalleri ve diğer yetkilileri, yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'daki darbe nedeniyle bazı ordu liderlerine ve yetkililere getirilen yaptırımlar paylaşıldı.

Joe Biden yönetiminin, Myanmar'da yeniden demokrasinin tesis edilmesi konusundaki ısrarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, ülkede yaşanan darbenin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

Myanmar'da yaşanan olayın bir darbe olduğu, ABD'nin buna kayıtsız kalmayacağı belirtilen açıklamada, darbeci generallerin tutukladıkları siyasetçileri ve aktivistleri derhal serbest bırakmaları ve ordunun darbeyle ele geçirdiği gücü siyasetçilere geri vermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Biden yönetimi, darbeye öncülük eden Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile yardımcısı Soe Win'in de aralarında bulunduğu toplam 10 ismi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, listeye eklenen diğer darbeci komutanlar arasında Myint Swe, Sein Win, Sein Win ve Ye Aung'un da yer aldığı bildirildi.

Ayrıca darbenin ardından kurulan Devlet İdare Konseyinde kendilerine görev verilen 4 isim ile ordunun kontrolünde 3 işletme de yine yaptırım listesine eklendi.

Buna göre, listeye eklenen kişi ve kurumların varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulacak, ABD vizesi almaları mümkün olmayacak, bu kişi ve kurumlarla ticari bir işlem yapılamayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, dünkü açıklamasında, Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu da bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Avrupa Birliği, Myanmar, Darbe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Myanmar'da darbeye öncülük eden 10 isme yaptırım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sakatlığı bulunan F.Bahçeli Gustavo'nun tedavisi 2 hafta daha sürecek Emre Belözoğlu, Abdürrahim Albayrak'a tepki gösterdi: Sana ne benim futbolcumdan Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Buzlanma, otobanı kayak pistine çevirdi! 100 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hayatını kaybetti Soylu'dan, Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Biz de o helikopterle gidecektik Hakim karşısına çıkan Nagehan Alçı kendini, "Kocamla alakası yok" diyerek savundu Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
ABD yaptırımları için ABD yaptırımları için "Tutarsız" diyen Kalın'dan S-400 açıklaması: Karar bir gecede alınmadı         
22:13
Meral Akşener, Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekana açtı ağzını yumdu gözünü Meral Akşener, Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekana açtı ağzını yumdu gözünü         
21:24
Uzmanlar ve yetkililer art arda uyardı! Son zamanların en soğuk günlerine hazırlanın Uzmanlar ve yetkililer art arda uyardı! Son zamanların en soğuk günlerine hazırlanın         
20:47
Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi         
19:44
Cinsel saldırı davasından beraat kararı alan Efecan Şenolsun, gözyaşlarına boğuldu Cinsel saldırı davasından beraat kararı alan Efecan Şenolsun, gözyaşlarına boğuldu         
18:03
Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı         
17:48
Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı         
15:47
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu         
14:20
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı         
13:03
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada         
10:36
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 23:00:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den Myanmar'da darbeye öncülük eden 10 isme yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei