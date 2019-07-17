Son Dakika Haberleri: ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
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ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı

3 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Myanmar ordusuna bağlı dört üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu.

ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Myanmar ordusuna bağlı dört üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:22 
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