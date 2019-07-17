ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
3 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Myanmar ordusuna bağlı dört üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Myanmar
ordusuna bağlı dört üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:22
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