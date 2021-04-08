ABD'den Myanmarlı mücevher şirketine yaptırım - Son Dakika

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da darbecilerin kontrolünde olan ve ülkedeki değerli taşların madenciliği ve pazarlamasını yöneten Myanmar Gems Enterprise'a yaptırım uygulandığı duyuruldu.

ABD'nin Myanmar'daki darbecilere yönelik baskı politikası devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da darbecilerin kontrolünde olan ve ülkedeki değerli taşların madenciliği ve pazarlamasını yöneten Myanmar Gems Enterprise'a yaptırım uygulandığı duyuruldu. Bakanlık, askeri cuntanın gelir kaynaklarını kesme sözü vererek, söz konusu şirketin tüm varlıklarının bloke edileceğini ve şirketle herhangi bir işlemin yasaklanacağını belirtti.

Bakanlığın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi Müdürü Andrea Gacki yaptığı açıklamada, Myanmar'ın eski adını kullanarak, "ABD Burma'daki devlete ait kilit işletmeler de dahil olmak üzere Burma askeri finansman kaynaklarını engellemeye kararlıdır" dedi. Hazine Bakanlığı ayrıca, yeni yaptırımların "Burma halkına yönelik olmadığını" ifade etti. Gacki, "Birleşik Devletler, Burma'da demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesisini desteklemek ve bu değerlerin altını oymaya çalışanlara hesap verebilirlik getirmek için bölge ve dünyadaki ortaklar da dahil olmak üzere yorulmadan çalışmaya devam edecek" dedi.

ABD, CUNTACILARA BASKIYA DEVAM EDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bölgedeki ve dünyadaki müttefikleri ve ortakları ile yakın koordinasyon içinde, barışçıl protestolara ve diğerlerine karşı her türlü şiddeti durdurmaları ve demokrasinin yeniden kurulmasını desteklemeleri için Burma askeri ve güvenlik güçlerine baskı yapma taahhüdünü kararlılıkla sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusu 1 Şubat'ta askeri darbeyle yönetime el koymuştu. Darbeci cuntanın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede başlayan protestolarda çocuklar da dahil olmak üzere 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

-İHA-