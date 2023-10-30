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ABD'den, NATO'nun güçlendirilmesi adına Türkiye ile çalışmaya devam edileceği mesajı - Son Dakika

ABD'den, NATO'nun güçlendirilmesi adına Türkiye ile çalışmaya devam edileceği mesajı

Son Güncelleme: 30.10.2023 23:12

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin "değerli" bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, ittifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin "değerli" bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, ittifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"TÜRKİYE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması yönündeki çağrılara ilişkin soruya, "Bu konudaki fikir ayrılıklarımıza rağmen Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYEŞLİK SÜRECİ

İttifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Miller, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edildiğini de hatırlattı. Miller, "NATO'nun güçlendirilmesi için onlarla (Türkiye) çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullanarak, söz konusu güçlendirme çalışmalarının İsveç'in NATO'ya katılımının hızlıca gerçekleştirilmesini de kapsadığını vurguladı.

ABD'DEN HAMAS AÇIKLAMASI

Söz konusu anlaşmazlığın Türkiye yönetimiyle yaşadıkları ilk anlaşmazlık olmadığını vurgulayan Miller, ancak Türkiye'yi hala üretken ve yapıcı bir NATO müttefiki olarak gördüklerini söyledi. Miller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına ilişkin, "Hamas'ın gerçek bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmemizde çok net olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın "terör örgütü olmadığını" ifade etmesinin ardından NATO'ya Türkiye'nin üyeliğini "ciddi olarak gözden geçirmesi" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den, NATO'nun güçlendirilmesi adına Türkiye ile çalışmaya devam edileceği mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den, NATO'nun güçlendirilmesi adına Türkiye ile çalışmaya devam edileceği mesajı - Son Dakika
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