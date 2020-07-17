ABD'den Nikaragua Devlet Başkanı'nın oğluna yaptırım - Son Dakika

ABD'den Nikaragua Devlet Başkanı'nın oğluna yaptırım

ABD yönetimi, Orta Amerika ülkesi Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın oğlu Juan Carlos Ortega Murillo'nun da aralarında bulunduğu 2 kişi ve 2 şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Orta Amerika ülkesi Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın oğlu Juan Carlos Ortega Murillo'nun da aralarında bulunduğu 2 kişi ve 2 şirketi yaptırım listesine aldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Nikaragua'da Ortega rejiminin yolsuzluk eylemlerine destek veren ya da bu eylemlerden yararlanan" kişilere yaptırım kararı aldıklarını vurguladı.

Pompeo, Ortega Murillo'nun yanı sıra Jose Jorge Mojica Mejia ile Difuso Comunicaciones ve Mundo Digital isimli 2 şirketin yaptırım listesine alındığını vurguladı.

Söz konusu yaptırımlar ile bu kişi ve şirketlerin ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve ABD'deki şahıs ve şirketlerle anlaşma yapmaları yasaklanacak.

Yaptırım listesine alınan Juan Carlos Ortega Murillo, Nikaragua Devlet Başkanı Ortega ile Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nun 3. oğlu.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Juan Carlos, Nikaragua, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Nikaragua Devlet Başkanı'nın oğluna yaptırım - Son Dakika
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