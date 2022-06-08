ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış

08.06.2022 10:02
ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ne, ABD'nin ilk konservatuarı olan New England Konservatuarı'ndan çok değerli bir bağış yapıldı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ne, ABD'nin ilk konservatuarı olan New England Konservatuarı'ndan çok değerli bir bağış yapıldı. New England Konservatuarı, arşivindeki 52 adet tarihi enstrümanı, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ne bağışladı. Enstrümanları, Kıta Lojistik firması sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde özel bir sevkiyatla Türkiye'ye getirdi.

Nilüfer Belediyesi ve Sanlıkol ailesinin yoğun çabaları sonucunda 2021 yılı Ağustos ayında açılan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ne ABD'den çok özel bir bağış gerçekleştirildi.

Açıldıktan sonra iki ödüle değer görülen, 300'e yakın enstrümanın bulunduğu ve Bursa'da bir ilk olma özelliği taşıyan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, dünyanın en saygın ve prestij sahibi müzik okullarından biri olan, aynı zamanda ABD'nin ilk konservatuarı olma özelliği taşıyan New England Konservatuarı'ndan gelen bağışla daha da zenginleşti.

Bağış, New England Konservatuarı Müzik Tarihi ve Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi olan ve New England Konservatuarı'nda Kültürlerarası Enstitü'nün direktörlüğünü de yapan Türk-Amerikalı besteci Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol'un yoğun çabaları sonucunda gerçekleşti. Sanlıkol'un müzenin açılışının ardından fotoğraf ve videoları paylaştığı konservatuar yönetimi, ellerindeki tarihi ve nadide enstrüman koleksiyonu hakkında bilgi verdi. Mehmet Ali Sanlıkol da yönetimden enstrümanları, aynı zamanda proje yönetmeni olduğu Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ne bağışlamalarını istedi ve enstrümanların, hak ettikleri şekilde değerlendirileceklerini ifade etti. Okul yönetimi de Sanlıkol'un hem okulda profesör olması, hem de müzede görev yapıyor olmasını göz önünde bulundurarak 52 adet tarihi enstrümanı Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ne bağışladı.

Mehmet Ali Sanlıkol, değerli enstrümanların Türkiye'ye sevkiyatı konusunda da Kıta Lojistik şirketinin CEO'su Emre Eldener ile irtibat kurarak destek istedi. Kıta Lojistik de bu işi bir sosyal sorumluluk projesi olarak görerek sevkiyatı üstlendi ve enstrümanlar sağlıklı bir şekilde İstanbul'a getirildi. Gümrük işlemlerinin ardından da 52 tarihi enstrüman Bursa'ya taşındı. Müzenin arşivine konulan eserler gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra sergilenecek.

Müzik Enstrümanları Müzesi'nin koleksiyonuna eklenen enstrümanlar arasında, Venedik'te 1613 senesinde usta Marco Ricci tarafından yapılmış 409 senelik bir lüt ile 150 sene önce zamanın Japonya İmparatorluğu tarafından bizzat New England Konservatuarı'nın kurucusu Eben Tourjee'ye bağışlanmış olan tarihi ve nadide parçalar yer alıyor.

(İHA)

ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış
ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış
ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış
ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış

YORUMLAR
500
Amerikalı öğretmen IŞİD'in kadınlar taburunun komutanı olduğunu itiraf etti Amerikalı öğretmen IŞİD'in kadınlar taburunun komutanı olduğunu itiraf etti
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, nilüfer belediyesi, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:49 İran'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:07 Survivor All Star'a Evrim Keklik adaya veda etti
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
09:02 NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement