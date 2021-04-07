ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı - Son Dakika

ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı

07.04.2021 12:55
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı, System.String[]

ABD'nin New York şehrinde 'pizza kralı' olarak adını duyuran ve 7 pizza şubesi bulunan ödüllü pizza ustası Hakkı Akdeniz (41), tatil için geldiği memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 yıl önce hamur açtığı tezgahın başına geçerek lahmacun yaptı.

ABD'nin New York şehrinde 'pizza kralı' olarak adını duyuran ve 7 pizza şubesi bulunan ödüllü pizza ustası Hakkı Akdeniz (41), tatil için geldiği memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 yıl önce hamur açtığı tezgahın başına geçerek lahmacun yaptı. Akdeniz, "Doğup büyüdüğüm yerde lahmacunu yapmak daha farklı bir şey" dedi.

Diyarbakır'da bir süre ayakkabı boyacılığı yapıp lahmacun fırınında çalışan Hakkı Akdeniz, 1997 yılında Kanada'daki ağabeyinin yanına gitti. Burada pizza yapmayı öğrenen Akdeniz, 2001 yılında ABD'nin New York kentine gitti. Hayırsever kişiliği ve iş dünyasında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Akdeniz, çok sayıda ödül aldı. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Hakkı Akdeniz, tedaviyle sağlığına kavuştu. ABD'de Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske yardımı yapan Akdeniz, New York ve New Jersey'de her pazartesi ve çarşamba akşamları evsizlere pizza dağıtıyor.

'SİLVAN'DAN ÇIKIP AMERİKA'YA GİTMEYİ HAYAL EDEMEZDİM'Önceki gün tatil için doğup büyüdüğü Silvan ilçesine gelen Akdeniz, 25 yıl önce hamur açtığı tezgahın başına geçerek lahmacun yaptı. Gerçek mesleğinin lahmacun ustası olduğunu ve yıllar sonra lahmacun yapınca heyecanlandığını belirten Akdeniz, "Lahmacunu 25 sene sonra ilk defa yaptım. Özellikle taş fırında güzel bir şey. Doğup büyüdüğüm yerde bunu yapmak daha farklı bir şey. 2001 yılının başında New York'a geldim. Geçen sene toplamda 14 ödül aldım. Vali, belediye başkanından ve Beyaz Saray'dan aldığım ödüller arasında yılın erkeği, insanı ve en iyi göçmen ödülünü aldım. Silvan'dan çıkıp Amerika'ya gitmeyi küçükken hiç hayal edemezdim. Ama ben bunu yaptım başardım. Gençlere hep diyorum pes etmeyin. Sevdiğiniz ve istediğiniz işi yapın ve her zaman başarırsınız" dedi.ABD'de pandeminin evsizleri vurduğunu söyleyen Hakkı Akdeniz, "Her pazartesi ve çarşamba akşamları pizza götürüp evsizlere dağıtıyoruz. Pandemi bizi değil, evi olmayan sokaktaki insanları, evsizleri vurdu. Çaresiz sokakta kalıyorlar. Onların yanında oldum her zaman. Yalnız bırakmadım. Kimsesiz, kimsesizin derdinden anlar. Ben kimsesizin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum, yaşadım ve gördüm. Onların yanında olmak güzel bir duygu" diye konuştu.

Çocukluk arkadaşı olan Mehmet Turgut Tayuzak da Hakkı Akdeniz ile beraber lahmacun salonunda çalıştıklarını ifade ederek, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.


ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı
ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Diyarbakır, New York, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'den ödüllü pizzacı, Silvan'da 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı - Son Dakika


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