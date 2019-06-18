ABD'den Orta Doğu'ya asker sevkiyatı
1 saat önce
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000 asker daha sevk edileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:48
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu
'ya 1000 asker daha sevk edileceğini açıkladı.
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