Son Dakika Haberleri: ABD'den Orta Doğu'ya asker sevkiyatı
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ABD'den Orta Doğu'ya asker sevkiyatı

1 saat önce

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000 asker daha sevk edileceğini açıkladı.

ABD'den Orta Doğu'ya asker sevkiyatı, System.String[]
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000 asker daha sevk edileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:48 
Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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