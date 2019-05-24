Son Dakika Haberleri: ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin 500 asker

ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin 500 asker

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı.

ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin 500 asker, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı.
Beyaz Saray'ın bahçesinde Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili yeni adımını değerlendirdi.
Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık bin 500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu'daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini "koruma" görevi göreceğini ifade etti.
Söz konusu ilave asker kararıyla ilgili detayların Pentagon tarafından açıklanması bekleniyor.
Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın ilave asker kararını verdiği ve söz konusu kararıyla ilgili Kongreyi bilgilendirdiği belirtilmişti.
ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.
Trump pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadelerini kullanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:28 Kaynak: AA
Donald Trump, Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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