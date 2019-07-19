Son Dakika Haberleri: ABD'den özel uçakla Nemrut Dağını görmeye geldiler
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ABD'den özel uçakla Nemrut Dağını görmeye geldiler

1 saat önce

ABD'den 4 kişilik ekip özel uçakla Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nı görmeye geldi.

ABD'den özel uçakla Nemrut Dağını görmeye geldiler, System.String[]
ABD'den 4 kişilik ekip özel uçakla Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nı görmeye geldi.

Her yıl binlerce kişinin görmeye geldiği Nemrut Dağı bu kez ABD'den özel olarak gelen Amerikan vatandaşı 4 kişilik ekibi ağırladı. Adıyaman Havalimanına özel uçak ile gelen Enrico Terracciano, John Franklin, Tazarron Romaine Landry, Ökkeş Toplum Biner, buradan Nemrut Dağı'na hareket etti.

Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izleyen Amerikalı heyet daha sonra özel uçak ile Adıyaman'dan ayrıldı. - ADIYAMAN
Amerika Birleşik Devletleri, Nemrut Dağı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:47 Kaynak: İHA
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