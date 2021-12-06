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ABD'den Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot - Son Dakika

ABD'den Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot

06.12.2021 22:24
ABD'den Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Çin'de şubat ayında düzenlenecek olan Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot uygulayacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Çin'de şubat ayında düzenlenecek olan Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot uygulayacağını duyurdu.

ABD, Çin'e diplomatik boykot uygulayacak. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle şubat ayında düzenlenecek olan Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot uygulayacağını duyurdu. Psaki, "Biden yönetimi, Çin'in Sincan'da devam eden soykırımı, insanlığa karşı suçları ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına herhangi bir diplomatik veya resmi temsilci göndermeyecek" dedi.

Psaki, ABD'li sporcuların oyunlara katılacağını ve ABD hükümetinin tam desteğine sahip olacağını aktararak, ABD'nin, Çin'in Sincan'daki korkunç insan hakları ihlalleri ve vahşeti karşısında bu oyuna "olağan şeyler" muamelesi yapamayacağını vurguladı. Psaki, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e söylediği gibi, insan haklarını savunmak Amerikalıların DNA'sında var. İnsan haklarını geliştirmeye temel bir bağlılığımız var. Kendimizi güçlü hissediyoruz ve insan haklarını ilerletmek için Çin'de ve ötesinde adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD'nin diğer müttefiklerine diplomatik boykot için çağrı yapıp yapmadığı sorusuna ise Psaki, ABD'nin kararı hakkında müttefiklerini bilgilendirdiği ve kendi kararlarını kendilerinin vereceğini belirtti.

Psaki ayrıca, Beyaz Saray'ın ABD'li sporcuları tüm Olimpiyatları boykot ederek cezalandırmanın "doğru adım" veya adil olduğunu düşünmediğini ekledi.

(İHA)

ABD'den Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'den Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot - Son Dakika
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