ABD'den petrol fiyatlarının manipüle edildiği iddiası - Son Dakika
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ABD'den petrol fiyatlarının manipüle edildiği iddiası

6 saat önce

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından ABD, petrol fiyatlarının manipüle edildiğini iddia etti.

ABD'den petrol fiyatlarının manipüle edildiği iddiası, System.String[]

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından ABD, petrol fiyatlarının manipüle edildiğini iddia etti.

Enerji Bakanlığı sözcüsü Shaylyn Hynes yaptığı açıklamada, ABD'nin diğer ülkelerin petrol piyasalarını manipüle etme çabalarına direneceğini söyledi.

Sözcü Hynes, "Trump yönetimi gelişmeleri çok yakından izliyor, geçen hafta ortaya çıkan OPEC + toplantısının sonuçlarının ardından bazı devletlerin petrol piyasalarını manipüle etmeye ve etkilemeye yönelik girişimleri, ABD'nin dünyadaki müttefikler ve ortaklar için güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak rolünün önemini pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Pazar günü, Rusya ve Suudi Arabistan'ın pazara yönelik çekişmeleri nedeniyle ham petrolün fiyatının yüzde 25 oranında düşmesiyle ilgili olarak Hynes, "Dünyanın en büyük gaz ve petrol üreticisi olan ABD bu dalgalanmaya karşı koyabilir ve dayanabilir" dedi.

OPEC ve müttefikleri 2017'den bu yana pazarın aşırı arzını azaltmak için ham petrol ihracatını artırıyor. Ancak 2014-2015 yılları arasında kaydedilen büyük çöküşün ardından fiyat istikrarı arayışı devam ediyor.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Enerji Bakanlığı, Opec, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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