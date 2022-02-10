Üye Girişi
ABD'den Polonya'ya Asker ve mühimmat Sevkiyatı Sürüyor - Son Dakika

ABD'den Polonya'ya Asker ve mühimmat Sevkiyatı Sürüyor

10.02.2022 09:44

Rusya-Ukrayna sınırında tırmanan gerginlik nedeniyle ABD bölgedeki ülkelerde askeri varlığını arttırıyor.

Rusya- Ukrayna sınırında tırmanan gerginlik nedeniyle ABD bölgedeki ülkelerde askeri varlığını arttırıyor. Polonya, ABD'nin asker ve mühimmat sevk ettiği Doğu Avrupa ülkeleri arasında. Yaklaşık 1.700 Amerikan askeri, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir saldırısı durumunda harekete geçmek amacıyla bölgede konuşlandırılacak. Ukrayna'ya saldırı eğiliminde oldukları yönündeki suçlamaları reddeden Rus yetkililerse NATO müttefiklerinin bölgedeki askeri adımlarına tepkili

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mühimmat, Polonya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel ABD'den Polonya'ya Asker ve mühimmat Sevkiyatı Sürüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:17 Cep telefonunun bataryası öyle patladı ki, duyanlar bomba atıldı sandı!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
08:28 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:22 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 09:53:16. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den Polonya'ya Asker ve mühimmat Sevkiyatı Sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement