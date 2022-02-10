ABD'den Polonya'ya Asker ve mühimmat Sevkiyatı Sürüyor - Son Dakika

Rusya- Ukrayna sınırında tırmanan gerginlik nedeniyle ABD bölgedeki ülkelerde askeri varlığını arttırıyor. Polonya, ABD'nin asker ve mühimmat sevk ettiği Doğu Avrupa ülkeleri arasında. Yaklaşık 1.700 Amerikan askeri, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir saldırısı durumunda harekete geçmek amacıyla bölgede konuşlandırılacak. Ukrayna'ya saldırı eğiliminde oldukları yönündeki suçlamaları reddeden Rus yetkililerse NATO müttefiklerinin bölgedeki askeri adımlarına tepkili