Son Dakika Haberleri: ABD'den Polonya'ya F-35 satışına onay
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ABD'den Polonya'ya F-35 satışına onay

16 dakika önce

ABD Polonya'ya 32 adet F-35 uçağının satışını onayladı.

ABD'den Polonya'ya F-35 satışına onay, System.String[]

ABD Polonya'ya 32 adet F-35 uçağının satışını onayladı. F-35'lerin NATO üyesi Polonya'nın filosundaki eski Rus yapımı uçakların yerini alacağı belirtildi.ABD hükümeti NATO üyesi Polonya'ya 6,5 milyar dolar değerinde 32 adet F-35 uçağının satışına onay verdi. F-35'lerin NATO üyesi Polonya'nın filosundaki eski Rus yapımı MiG-29 ve Su-22 jetlerinin yerini alarak ülkenin hava kuvvetlerini güçlendireceği kaydedildi.


F-35 uçaklarının Polonya'nın sahip olduğu uçakların yerini almasıyla ülkenin NATO ile birlikte çalışabilirliğini artıracağı belirtildi.


ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada "Bu satış teklifi bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenliğini destekleyecektir" denildi.


F-35'lerin satışı ilk kez Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın Haziran ayında yaptığı Washington ziyareti sırasında duyurulmuştu. Trump, Duda'nın ziyareti sırasında Rus tehdidine karşı Polonya'ya bin asker daha göndereceğini açıklamıştı. Ancak Polonya uzun süredir ABD'nin ülkede üs kurmasını talep ediyor. Polonya, ülkedeki ABD askeri varlığını Rusya'ya karşı caydırıcı bir unsur olarak görüyor.


Polonya'da dönüşümlü olarak yaklaşık 5 bin NATO ve ABD askeri görev yapıyor.


Reuters/SSB, AÜ


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:13 
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