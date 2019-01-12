Son Dakika Haberleri: ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama

ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama

1 saat önce

ABD Dışişleri, Bakan Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığını duyurdu.

ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama, System.String[]
ABD Dışişleri, Bakan Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, "(Bakanlar) ABD güçlerinin Suriye'den maksatlı ve koordineli bir şekilde çekilmesinin parçası olarak ABD ile Türkiye arasındaki dayanışmanın önemi konusunda mutabık kaldı. Bakan Pompeo, ABD'nin, hem ABD hem de DEAŞ ile mücadele küresel koalisyonu ile çalışan kuvvetlerin korunmasına verdiği önemi vurgularken, Türkiye'nin Suriye sınırında söz konusu güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik taahhüdünü yineledi." ifadesini kullandı.

Palladino, görüşmede ayrıca, Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşı Serkan Gölge ve diğer konsolosluk çalışanların durumunun da ele alındığı kaydedildi.

Hatay'da görülen FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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