ABD'den, Rus askeri tedarik şebekesine yaptırım kararı - Son Dakika
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ABD'den, Rus askeri tedarik şebekesine yaptırım kararı

19.10.2022 23:16
ABD'den, Rus askeri tedarik şebekesine yaptırım kararı

ABD yönetimi, ABD'de üretilen askeri ve hassas teknolojileri alarak bunları Rusya'ya tedarik eden bir şebekeye yönelik yaptırım açıkladı.

ABD yönetimi, ABD'de üretilen askeri ve hassas teknolojileri alarak bunları Rusya'ya tedarik eden bir şebekeye yönelik yaptırım açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu ile iş birliği içinde, ABD'li üreticilerden askeri ve hassas teknolojileri alıp bunları Rus son kullanıcılarına tedarik eden şebekeye yönelik yaptırım uyguladık." ifadesine yer verildi.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında Yuri Yuryeviç Orekhov isimli Rus ve bu kişinin iki şirketi yaptırım listesine alındı.

Açıklamada, bu yaptırımların, geçen hafta 33 ülkenin maliye bakanlıkları ve diğer hükümet kuruluşları ile Rusya'ya yönelik ihracat kontrollerinin uygulanması toplantısı sonrası getirildiğine işaret edildi.

Kaynak: AA
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